Uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi adliyeye sevk edildi - Haberler

Uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi adliyeye sevk edildi

SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde çok miktarda uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Samsun Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bafra Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda takibe alınan araçta yapılan aramada 2 paket halinde 1 kilogram metamfetamin, 594 adet ecstasy hap,155.14 gram skunk ve 39.41 gram kokain ele geçirildi. Olayla ilgili S.A. ve M.G. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslar işlemlerinin ardından Bafra Adliyesine sevk edildi.