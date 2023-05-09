Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bolu'daki mitinginin ardından kavga çıktı. Taraflar, polis ve çevredeki vatandaşlar tarafından güçlükle sakinleştirildi.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bolu'daki mitinginin ardından gençler ile CHP Mengen İlçe Teşkilatı arasında gerginlik yaşandı. Miting alanına gelen bir grup genç, CHP Mengen İlçe Teşkilatı'nın pankartları yüzünden alanı göremeyince duruma tepki gösterdi. Taraflar arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Arbede sırasında bir gencin kıyafeti de yırtıldı. Taraflar, polis ve miting alanındaki diğer vatandaşların müdahalesiyle ayrıldı.

"Çok yazık"

Olayı anlatan genç, "Miting alanında biz en öndeydik. Mengen pankartı açan bir kaç şahıs vardı. 'Pankart' açmayın dedik, alanı göremiyorduk" dedi.

Miting alanındaki engelli bireyin ön taraftan arka sıralara doğru gönderildiğini, bu duruma da tepki gösterdiklerini söyleyen genç, "Engelli birini en önden, arka tarafa gönderdiler. Engelli adamı savunduğumuz için bize bunları yapıyorlar. Gerçekten kötü söz kullanmak istemiyorum. Arkadaşımıza bir anda habersiz şekilde saldırdılar. 'Yaşımıza hürmet göster' dedi, o bizim yaşımıza sevgi göstermedi. Çok yazık. Biz bu zihniyetin değiştirilmesi için buraya geldik. Yazık, gerçekten çok yazık" diye konuştu. - BOLU