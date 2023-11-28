Çerkezköy'de Otomobile Silahlı Saldırı: 3 Yaralı
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde seyir halindeki otomobile silahla ateş açılması sonucu 3 kişi yaralandı. Olayın ardından kaçan saldırganlar hala yakalanamadı.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde seyir halindeki otomobile silahla ateş açılması sonucu 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde 59 ADV 790 otomobile motosikletli kişilerce silahla ateş açıldı.
Araçta bulunan İ.Ö, E.D. ve C.D. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan İ.Ö'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Öte yandan otomobil sürücüsünün olay sonrası kaçtığı belirlendi.
Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA / 3. Sayfa