Çarşamba'da Ruhsatsız Tabanca Operasyonu

SAMSUN (İHA) – Samsun'un Çarşamba ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekiplerince yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Emniyet güçlerince alınan ihbar neticesinde Çarşamba ilçesinde 5 şahsın ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 2 şahıstan 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet şarjör, 33 adet fişek ele geçirildi.

Ele geçirilen tabanca ve diğer hususlar hakkında tahkikat başlatıldı. - SAMSUN