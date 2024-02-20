Çarşamba'da Ruhsatsız Tabanca Operasyonu
Samsun'un Çarşamba ilçesinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 2 şahıstan 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet şarjör ve 33 adet fişek bulundu. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
SAMSUN (İHA) – Samsun'un Çarşamba ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekiplerince yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi.
Emniyet güçlerince alınan ihbar neticesinde Çarşamba ilçesinde 5 şahsın ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 2 şahıstan 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet şarjör, 33 adet fişek ele geçirildi.
Ele geçirilen tabanca ve diğer hususlar hakkında tahkikat başlatıldı. - SAMSUN