Eşini bıçaklayarak öldüren şahıs tutuklandı

ÇANKIRI - Çankırı'da tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren şahıs tutuklandı

Olay, dün gece saatlerinde Aksu Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 çocuk ebeveyni Yakup G. ve Kezban G. çifti arasında öğrenilemeyen sebeple tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Yakup G., eşi Kezban G.'yi bıçaklayarak öldürdü. Çocukların çığlıkları üzerine komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde K.G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Y.G. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yakup G. adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklandı.