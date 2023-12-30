Çanakkale'de 43 Kaçak Göçmen Yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından lastik bot içinde 43 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-12) tarafından Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içinde kaçak göçmenler olduğu tespit edildi. Bölgeye Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik Botu 'KB-20' tarafından hareket halinde durdurulan lastik bot içinde 43 kaçak göçmen yakalandı.

Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçak göçmenler buradaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE