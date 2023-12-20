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Çanakkale'de 40 Kaçak Göçmen Yakalandı

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 40 kaçak göçmen yakaladı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 40 kaçak göçmen yakaladı.

Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-12) tarafından Ayvacık açıklarında iki farklı noktada bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri Ayvacık açıklarında lastik bot içinde kaçak göçmenler olduğunun tespit edilmesi üzerine harekete geçti.

Bölgeye giden Sahil Güvenlik Botu 'TCSG-6' tarafından hareket halinde durdurdukları lastik bot içinde 40 kaçak göçmen yakaladı. Kaçak göçmenler Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi.

Kaçak göçmenler buradaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sahil Güvenlik Komutanlığı Kuzey Ege Çanakkale Sahil Güvenlik 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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