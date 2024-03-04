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Çanakkale'de 2 Milyon TL Değerinde Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

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Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı. Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddelerin değerinin 2 milyon TL olduğu öğrenildi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı. Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddelerin değerinin 2 milyon TL olduğu öğrenildi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından müştereken gerçekleştirilen operasyonda 3 şüpheli şahıstan piyasa değerinin yaklaşık olarak 2 milyon TL olduğu değerlendirilen 1 kilo 28 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapıldı. Gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldıkları adli merciler tarafından tutuklandı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Çanakkale Bursa Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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