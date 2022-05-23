Çamura saplanan aracı jandarma kurtarıldı - Haberler

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Çamura saplanan aracı jandarma kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Çamura saplanan aracı jandarma kurtarıldı

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde yağmur yağışı nedeniyle çamurla kaplanan arazide mahsur kalan araç ve sürücü jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde yağmur yağışı nedeniyle çamurla kaplanan arazide mahsur kalan araç ve sürücü jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Refahiye ilçesi Dumanlı mevkiinde yağmur nedeniyle arazi çamurlaştı. Çamurlu bölgede aracıyla seyir halince ilerlerken saplanarak mahsur kalan sürücü 112'yi arayarak yardım talebinde bulundu. Bölgede bulunan jandarma ekipleri vatandaşın imdadına yetişerek aracı çamurlu bölgeden herhangi bir kaza olmadan kurtardı.

Öte yandan, Dumanlı yaylasında üniversite tarafından düzenlenen şenliklere katılan öğrencilere jandarma ekipleri bilgilendirmede bulundu.

Jandarma ekiplerince öğrencilere dağcılık ve kampçılık faaliyetlerine yönelik bilgilendirme yapılarak, kamp süresi ve trekking faaliyetleri boyunca emniyet tedbirleri ile öğrencilere refakat etti. - ERZİNCAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Erzincan, Jandarma, Tragger, 112, 3. Sayfa, Haberler

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