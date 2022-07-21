Çalınan motosiklet bulunarak sahibine teslim edildi

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde çalınan motosiklet jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslime edildi.

Edinilen bilgiye göre, Toprakkale ilçesinde motosikletini park ettiği yerde göremeyen bir vatandaş çalındığı ihtimali üzerine durumu İlçe Jandarma Komutanlığı'na bildirdi. İhbar üzerine adrese ekipler sevk edildi. Hırsızlık olayının yaşandığı bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, motosikleti çalan şahsın K.A. olduğu belirledi. Yapılan fiziki takibin ardından adresi tespit edilen şüpheli İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri tarafından yapılan baskınla gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından K.A. adliyeye sevk edilirken çalınan motosiklet ise sahibine teslim edildi. - OSMANİYE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa