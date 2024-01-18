Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Hanlar Bölgesi'nde farkındalık eğitimi verdi

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hanlar Bölgesi'nde vatandaşlara farkındalık eğitimi verdi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, farkındalık eğitimlerine aralıksız devam ediyor. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri son olarak Ulucami Hanlar Bölgesi'nde bin 500 vatandaşa dolandırıcılık, yasadışı bahis, siber güvenlik, sosyal medyanın hayata etkisi ve siber zorbalık teknoloji bağımlılığı konu başlıkları altında eğitimi anlatan broşür dağıttı. - BURSA