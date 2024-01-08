Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Öğrencilere Siber Güvenlik Eğitimi Verdi
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, Siber Güvenlik konuları hakkında öğrencilere farkındalık eğitimleri düzenledi. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 okula giderek toplamda 374 öğrenciye 'Siber Güvenlik', 'Güvenli İnternet Kullanımı', 'Teknoloji Bağımlılığı' ve 'Siber Zorbalık' konuları hakkında eğitimler verdi.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü "Siber Güvenlik" konuları hakkında öğrencilere farkındalık eğitimleri düzenledi.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Siberay programı çerçevesinde 3 okula giderek toplamda 374 öğrenciye "Siber Güvenlik", "Güvenli İnternet Kullanımı", "Teknoloji Bağımlılığı" ve "Siber Zorbalık" konuları hakkında farkındalık eğitimleri düzenledi. - BURSA