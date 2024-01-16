Bursa'da Yaşı Küçük Çocuğun Tehlikeli Yolculuğu Kamerada
Bursa'da bir çocuğun kamyonet kasasında tehlikeli bir yolculuk yapması cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, Yıldırım ilçesinde meydana geldi.
Bursa'da yaşı küçük çocuğun kamyonet kasasındaki tehlikeli yolcuğu cep telefon kamerasına yansıdı.
Olay, merkez Yıldırım ilçesi Barış Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendisini kamyonet kasasına çıkarmayı oyun olarak gören yaşı küçük çocuk, ölüme meydan okudu. Bir süre canını hiçe sayarak ilerleyen çocuk kamyonetin durmasıyla birlikte ara sokaklara girerek gözden kayboldu. - BURSA