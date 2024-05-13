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Bursa'da Tehlikeli Yolculuk Yapan Kamyonet

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Bursa'da sürücüsü öğrenilemeyen açık kasa kamyonet, arkasına çok sayıda vatandaş alarak tehlikeli bir şekilde seyretti. Kamyonetin arkasında bulunan çocuklardan biri oynarken görüntülendi.

Bursa'da açık kasa kamyonetin arkasında tehlikeli yolculuk yapan çok sayıda kişi kameraya yansıdı.

Bursa'da sürücüsü öğrenilemeyen 16 AHT plakalı açık kasa kamyonet, İzmir yolunda arkasına çok sayıda vatandaş alarak trafikte seyretmeye başladı. Tehlikeli yolculuğu gören diğer sürücüler klakson ile ikaz etse de sonuç alamadı. Açık kasa kamyonet sürücüsü hem kendi canını, hem de kamyonet arkasında oturanların canını hiçe sayarak kilometrelerce ilerledi. Kamyonet arkasında seyreden çocuklardan birisi, ayağa kalkarak oynadı. O anlar saniye saniye kamera ile kaydedildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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