Bursa'da suç örgütüne yönelik operasyon: 3 tutuklama

Bursa'da suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve nitelikli yağma" suçlarına karıştığı tespit edilen suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, şüphelilerden E.P., A.K.C. ve S.D. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanırken, V.K. ve E.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BURSA