Bursa'da otomobille çelenk taşıyan sürücü kameraya yakalandı. Gündüz vakti otomobilin bir camından diğer camına çıkardığı çelenk ile şehir turu atan şahıs, trafikteki diğer sürücülerin güvenliğini hiçe saydı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Akpınar Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişi çiçekçiden düğün salonuna götürmek için aldığı çelengi otomobilin arka koltuğuna yatırmak istedi. Ancak arka kapılar kapanmayınca arka camları açan kimliği belirsiz sürücü çelengin sığmayan kısımlarını camlardan çıkararak bu şekilde yerleştirdi. Çelengin yarısı otomobilin içerisinde yarısı camların dışında şehir turu atan şahıs, diğer sürücülerin güvenliğini de tehlikeye attı. O anlar bir başka sürücü tarafından anbean kayda alındı. - BURSA