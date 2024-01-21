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Bursa'da Kar Yağışı Sonrası Tırlar Yolda Kaldı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde kar yağışı sonrası kayganlaşan yolda seyir halinde olan 2 tır refüje girdi. Tırlar, Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yol temizlendikten sonra yoluna devam etti. O anlar ise vatandaş kamerasına yansıdı.

Bursa'da yağan kar sonrası tırlar yolda kaldı. O anlar vatandaş kamerasına yansıdı.

İnegöl ilçesi Yeniyörük Mahallesi üzerinde seyir halinde olan 2 tır, kar yağması sonucu kayganlaşan yolda refüje girdi. Bir süre bu şekilde kalan tırlar, Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yol temizlendikten sonra yoluna devam etti. Tırların yolda kaldığı anlar saniye saniye vatandaş kamerasına yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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