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Bursa'da Genç Çocuk Bulduğu Parayı Karakola Teslim Etti

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Bursa'da arkadaşıyla parkta dolaşan genç çocuk, bulduğu para dolu çantayı tereddüt etmeden karakola teslim etti. Çantasını kaybeden kadın, çocuğa teşekkür etti.

Bursa'da arkadaşıyla parkta dolaşan genç çocuk, bulduğu para dolu çantayı tereddüt etmeden karakola teslim etti. Çantasını kaybeden kadın, çocuğa teşekkür etti.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Merinos Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içerisinde bir miktar para olan çantasıyla parkta dinlenen Sezen Çakırdoğan, parkta bir süre oturduktan sonra çantasını unutarak evine gitti. Enes Filiz (17), arkadaşıyla parka gezerken çantayı gördü. Enes Filiz, çantayı alarak Merinos Polis Merkezi Amirliği'ne teslim etti. Ekipler, çantayı inceledikten sonra sahibi olan Sezen Çakırdoğan'a haber verdi. Karakola gelen Çakırdoğan, çantasını teslim aldı.

"Güzel insanlar var hayatta"

Çantası bulunan Sezen Çakırdoğan, çantasını teslim aldıktan sonra Enes Filiz'e teşekkür ederek, "Çantamda hiçbir eksik yok. Genç bir arkadaşımız çantamı bularak karakola teslim etmiş. Hala iyi insanlar var demek" ifadelerini kullandı.

"Banklara oturacakken gözüm çantaya çarptı"

Çantayı bularak Merinos Polis Merkezi Amirliği'ne getiren Enes Filiz, "Arkadaşımla parka dolaşmaya gittim. Daha öncesinde de gezdiğimiz için yorulmuştuk. Banklara oturmak istedik, o esnada gözüm bir çantaya çarptı. Biz de çantayı alarak karakola getirdik. Çantanın içerisinde bir miktar nakit para ve kredi kartları varmış. Sahibine ulaşarak teslim ettik" dedi.

Diğer yandan, çantası bulunan Sezen Çakırdoğan karakol çıkışında Enes Filiz'e teşekkür ederek, "Ben adak adamıştım, bu benden sana hediye" diyerek cebine bir miktar para koydu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Osmangazi Merinos Bursa 3. Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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