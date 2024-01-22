Bursa'da eski sevgilisini döven sanığın yargılanması başladı

Bursa'da gittiği eğlence merkezinde eski sevgilisini gören ve zorla araca bindirip döven tutuklu sanığın yargılanmasına başlandı. Sanık, eski sevgilisinin evine girerken düştüğünü söylerken, mağdur kadın ise eski sevgilisinin daha önce de kendisine şiddet uyguladığını ve vücudunda sigara söndürdüğünü iddia etti.

İddiaya göre, Bursa'da 9 yıl önce tanıştığı erkek arkadaşının sözlü tacizlerine dayanamayan S.K. (33) kendisiyle 1 yıl önce görüşmeme kararı aldı. Ancak bunu kabullenmeyen sanık İ.Ş. (49), eski sevgilisini telefonla sürekli taciz etti. Telefon numarasını değiştiren S.K., İ.Ş.'den yine kurtulamadı. Kadının çalıştığı iş yerine gelen İ.Ş., tacizlerine ve hakaretlerine devam etti. Yeni aldığı numarasına da ulaşan İ.Ş.'den ölüm tehditleri aldığını ifade eden S.K., birçok kez polis merkezine giderek şikayetçi olduğunu söyledi. Kendisini eğlence merkezinde gören ve eski sevgilisinin 9 kafa darbesiyle yüzü tanınmaz hale gelen S.K., hayatının tehlikede olduğu gerekçesiyle İ.Ş.'nin tutuklanması için darp raporu alıp yeniden şikayetçi oldu. Bursa Cumhuriyet Savcılığının yaklaşık 3 ay süren soruşturması sonrası İ.Ş. hakkında, 'kasten yaralamak', 'kadına karşı tehdit', 'hakaret, cebir-tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' suçlarından toplam 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle asliye ceza mahkemesinde dava açıldı.

Yargılanmasına başlandı

Sanık İ.Ş.'nin Bursa 11'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Duruşmaya mağdur S.K. ve ailesi, taraf avukatları ile tutuklu sanık İ.Ş., SEGBİS sistemi ile hazır bulundu.

Duruşmada suçlamaları kabul etmeyen İ.Ş., S.K.'nin düştüğünü iddia ederek, "Olaydan önce eğlence mekanında karşılaştık, yanında arkadaşları vardı. S.K. yanıma geldi ve bana sarıldı. Yanımda 2 kadın vardı oturmasına müsaade etmedim. Kendisi sorun çıkartmaya başladı. Konuşmak için kolundan tutup dışarı çıkardım. Arkadaşları olay büyümesin diye polisi aramış. Olay günü S.K. ile başka bir eğlence mekanında karşılaştık. Masama geldi, kolundan tutup dışarı çıkmamız gerektiğini söyledim. Kavga büyümesin diye 'arabada konuşalım' dedim. Daha sonra arabaya bindi. Alkollüydü. Evine girerken alkolün etkisiyle yere düştü ve burnu kanamaya başladı. Eve girip burnuna buz tuttum. 9 kafa atmadım. 1.90 boyunda adamım, bu cüssemle nasıl 9 kafa atabilirim. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

"Güvenlik görevlilerine kaşımla işaret ederek yardım istedim"

Kendisine cinsel içerikli mesaj attığı için ayrıldığını söyleyen mağdur S.K. ise, "Yalan söylüyor her gittiğimiz mekanda beni dışarı çıkarıyor. Olay günü beni dışarıya çıkarırken güvenlik görevlilerine kaşımla işaret ederek yardım istedim. Aracını yol kenarına çekip bana defalarca kafa attı. Daha öncesinde vücudumda defalarca sigara söndürdü" diye konuştu.

Eksik evrakların giderilmesi için duruşmayı erteleyen mahkeme heyeti, sanık İ.Ş.'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi. - BURSA