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Bursa'da damperi açık seyreden kamyon sürücüsü kameraya yansıdı

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Bursa'da bir kamyon sürücüsü, damperini açık şekilde seyrederek yol kenarındaki direği devirdi. O anlar ise bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bursa'da damperi açık seyreden ve yol kenarındaki direği yıkan kamyon sürücüsü kameraya yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi 11 Eylül Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı kamyon sürücüsü damperini açık şekilde seyretti. Bir süre böyle ilerleyen kamyon en sonunda yol kenarında bulunan bir direğe çarparak devirmesi sonrası durdu.

O anlar ise kamyonun arkasında bulunan bir sürücünün cep telefon kamerasına yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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