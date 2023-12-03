Bursa'da 7 Katlı Binanın Balkonu Çöktü, Adam Hayatını Kaybetti

Bursa'da bir binanın 7. katında bulunan balkon çöktü ve balkona çıkan bir adam hayatını kaybetti. Olay sonrasında itfaiye, sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Ağır yaralanan adam hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

Hava almak için balkona çıktı, balkonun çökmesiyle 7. kattan düşerek hayatını kaybetti

BURSA - Bursa'da 7 katlı binanın balkonu çöktü. Balkona hava almak için çıkan adam, balkonun çökmesi sonucu 7. kattan düşerek hayatını kaybetti.

Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 7 katlı binanın 7. katında oturan Muzaffer Gümüş (31), hava almak için balkona çıktı. Gümüş, balkonun çökmesi sonucunda 7. kattan aşağı düştü. Kanlar içerisinde kalan Muzaffer Gümüş'ü gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Servis Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik tedbiri alırken, ağır yaralanan Muzaffer Gümüş'e sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahalesini yaptı.

Hastanede hayatını kaybetti

Ağır yaralanan Muzaffer Gümüş, sağlık ekiplerince bölgede bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Muzaffer Gümüş, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayla ilgili tahkikat başlattı.