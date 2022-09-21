Son dakika haber | Bursa'da bombalı terör saldırısının 3 zanlısı tutuklandı

Son dakika haberine göre Bursa'da cezaevi servis aracına yönelik bombalı saldırıda, ceza infaz koruma memurunun şehit olmasına sebep olan MLKP FESK üyesi 2 kadın ve 1 erkek örgüt mensubu çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa'da cezaevi servis aracına yönelik bombalı saldırıda, ceza infaz koruma memurunun şehit olmasına sebep olan MLKP FESK üyesi 2 kadın ve 1 erkek örgüt mensubu çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Geçtiğimiz gün İzmir'in Dikili ilçesinde yakalanan Dilek Arsu, Seda Baykan ve Mehmet Mustafa Uskar geniş güvenlik önlemleri altında Bursa Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Saldırının failleri, sorgulanmak üzere Bursa Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emniyette ifade işlemleri tamamlanan zanlılar Bursa Adliyesine sevk edilmesinin ardından "Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozma, Kişiyi Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle Öldürme, Tehlikeli Maddeleri İzinsiz Olarak Bulundurma veya El Değiştirme ve Nitelikli Kamu Malına Zarar Verme" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayın geçmişi

Olay, 20 Nisan günü merkez Osmangazi ilçesi Yenikaraman Mahallesi'nde meydana geldi. 30 infaz koruma memurunun bulunduğu servis otobüsü sağ şeritte seyir halindeyken yolun kenarına bırakılan ve uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı infilak etti. Servis otobüsü 100 metre kadar ileride durabilirken, otobüsün bütün camları kırıldı ve araçta hasar meydana geldi. Patlama sonrası infaz koruma memuru Cengiz Yiğit şehit oldu. MİT ile Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde İstanbul, İzmir, Bursa ve Balıkesir illerinde yapılan çalışmalar neticesinde terör örgütü MLKP FESK hücresi Dilek Arsu, Seda Baykan ve Mehmet Mustafa Uskar, İzmir Dikili'de yakalandı. Gözaltına alınmalarının ardından 3 kişi Bursa'ya getirildi.

(Hakan Gönül - Ali Kamur - Ahmet Berke Erdal/İHA)