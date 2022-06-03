Buldan'da uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi tutuklandı - Haberler

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Buldan'da uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Buldan'da uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi tutuklandı

DENİZLİ(İHA) – Denizli'nin Buldan ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan 2 şüpheli jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonla gözaltına alındı.

DENİZLİ(İHA) – Denizli'nin Buldan ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan 2 şüpheli jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonla gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Buldan İlçe Jandarma Komutanlığı uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde, ilçede yaptığı çalışmada uyuşturucu madde ticareti yapan 2 şüpheli tespit etti. Jandarma ekipleri şüphelileri fiziki takibe aldı. Şehir dışından uyuşturucu madde getirdiği tespit edilen M.B. ve A.G. düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Jandarma tarafından adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli mahkeme tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık Jandarma Buldan 3. Sayfa Haberler

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