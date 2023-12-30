Bolu-Mudurnu'da Feci Kaza: Sevgi Sarıoğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı

Bolu- Mudurnu kara yolunda sabah saatlerinde meydana gelen feci kazada hayatını kaybeden Sevgi Sarıoğlu, son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye gelenleri karşılayan Sevgi Sarıoğlu'nun engelli eşi Cemal Sarıoğlu, gözyaşlarına hakim olamadı.

Kaza, saat 08.40 sıralarında Bolu- Mudurnu kara yolu Yenisefa köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mudurnu istikametinde seyreden Arif K. yönetimindeki 14 AAC 261 plakalı yolcu minibüsü ile Bolu istikametine giden Dursun D. idaresindeki 54 SB 694 plakalı yem kamyonu çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yolcu taşıyan Ford marka servis minibüsü kağıt gibi yırtıldı. Meydana gelen kazada minibüste yolcu konumunda bulunan Abdülbaki R., Sercan K., Ertuğrul Y., Sevgi Sarıoğlu ve kamyon sürücüsü Dursun D. yaralandı.

Sağlık ekiplerince, kazada ağır yaralanan Sevgi Sarıoğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısı tarafından yapılan incelemelerin ardından, Sarıoğlu'nun cansız bedeni Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yerine gelen Sevgi Sarıoğlu'nun yakınları ise gözyaşlarına boğularak, sinir krizleri geçirdi. Aile tarafından Sevgi Sarıoğlu'nun cenazesi teslim alındı.

Hayatını kaybeden kadın Mudurnu ilçesi Bulanık köyünde ikindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.

Cenazeye gelenleri karşılayan Sevgi Sarıoğlu'nun engelli eşi Cemal Sarıoğlu, gözyaşlarına hakim olamadı. - BOLU