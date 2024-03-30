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Bolu'da Kontrolden Çıkan Otomobil Karşı Şeride Uçtu

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Bolu'da Karacasu yolunda kontrolden çıkan bir otomobil, iki ağacı kökünden sökerek karşı şeride uçtu. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü otomobil içerisinden burnu bile kanamadan çıktı.

Kaza, Bolu-Karacasu yolunda Berk köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karacasu Beldesi istikametinde seyreden Yiğitcan Ö. idaresindeki 06 SEC 50 plakalı Volvo marka otomobil, Berk köyü mevkiinde kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, orta refüjde bulunan ağaçlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle 2 ağacı kökünden söken otomobil, karşı şeride uçtu.

Yolun bir kısmı otomobil ve ağaçlardan dolayı kapandı. Meydana gelen kazada sürücü araç içerisinden burnu bile kanamadan çıktı. Çevredeki diğer sürücüler tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yolda ulaşım güvenli şekilde sağlandı. Ağaçların ve otomobilin yoldan kaldırılmasıyla trafik tekrar normal seyrine döndü. Kaza nedeniyle otomobil maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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