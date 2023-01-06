Bir kişiyi yaralanan şüpheliler kıskıvrak yakalandı 3. Sayfa Haberleri Uşak'ta cadde ortasında bir kişiyi yaralayan 2 şüpheli, kaçmaya çalışırken ekiplerce yakalandı. Uşak'ta cadde ortasında bir kişiyi yaralayan 2 şüpheli, kaçmaya çalışırken ekiplerce yakalandı. Uşak'ta Kurtuluş Mahallesi Ali Galip Kaya Sokak üzerinde henüz bilinmeyen bir sebepten kavga çıktı. Kavganın büyümesiyle silahlar çekilirken M.S. (48), silahla vurularak yaralandı. Olay yerinden kaçan 2 şüpheli olay yerine yakın bir yerde ekiplerce kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan yaralının ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. - UŞAK Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Ali Galip kavga Uşak 3. Sayfa Haberler

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