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Bingöl'de Kontrolden Çıkan Araç Yol Levhasına Çarptı: 4 Yaralı

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Bingöl'de meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan hafif ticari araç, yol levhasına çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı ve 3'ünün durumu ağır.

Bingöl'de kontrolden çıkan hafif ticari araç, yol levhasına çarptı. Kazada 4 kişi yaralanırken, 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Alınan bilgilere göre kaza, Aftor İnalı Bulvarı meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 07 Z 0659 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak yol levhasına çarptı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralananlar tedavi edilmek üzere Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 4 yaralıdan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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