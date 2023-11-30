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Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Gözaltına Alındı

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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda 524 gram esrar ile ruhsatsız tabanca ve fişekler ele geçirildi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine bir adrese baskın yaptı.

2 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, 524 gram esrar ile ruhsatsız tabanca ve fişekler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

Bozüyük Bilecik Güvenlik Suç Hukuk 3. Sayfa Haberler

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