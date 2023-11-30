Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Gözaltına Alındı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda 524 gram esrar ile ruhsatsız tabanca ve fişekler ele geçirildi.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.
Bilecik Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine bir adrese baskın yaptı.
2 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, 524 gram esrar ile ruhsatsız tabanca ve fişekler ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.