Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Yakalandı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı. Operasyonda kavanozlar içinde 96 gram kubar esrar, metal arama detektörü, uyuşturucu içiminde kullanılan aparatlar, bir miktar esrar ve 2 tüfek ile bunlara ait fişekler ele geçirildi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Pazaryeri ilçesi Beşikli Mahallesinde, alınan ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, belirlenen adrese komando destekli operasyon düzenledi.

Operasyonda şüpheli M.Ç. yakalandı, evde yapılan aramada kavanozlar içinde 96 gram kubar esrar, metal arama detektörü, uyuşturucu içiminde kullanılan aparatlar, bir miktar esrar ve 2 tüfek ile bunlara ait fişekler ele geçirildi.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.