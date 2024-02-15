Bilecik'te aranan şahıs yakalandı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı.

Söğüt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından, 'İnfaz Kurumuna veya Tutukevine Yasak Eşya Sokmak' suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak olup Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - BİLECİK