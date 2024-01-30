Üye Girişi
Haberler

Bilecik'te 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs tutuklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yapılan GBT sorgusunda 'Birden fazla kişi tarafından silahla yağma' suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan bir şahıs yakalandı. Tutuklanan şahıs Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.

Bilecik'te 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalanarak tutuklandı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde emniyet noktasında yapılan GBT sorgusunda 'Birden fazla kişi tarafından silahla yağma' suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı. Yakalanan şahıs emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Osmaneli Bilecik Tutuklama Yakalama Ceza Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title