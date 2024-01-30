Bilecik'te 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs tutuklandı
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yapılan GBT sorgusunda 'Birden fazla kişi tarafından silahla yağma' suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan bir şahıs yakalandı. Tutuklanan şahıs Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.
Bilecik'te 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalanarak tutuklandı.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde emniyet noktasında yapılan GBT sorgusunda 'Birden fazla kişi tarafından silahla yağma' suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı. Yakalanan şahıs emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi. - BİLECİK