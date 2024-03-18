Bilecik'te 12 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs narkotik ekipleri tarafından yakalandı

Bilecik'te 12 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs narkotik ekipleri tarafından yakalandı.

Bilecik Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 'Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti' suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyon sonucu yakalandı. Yakalanan şahıs ile yanında bulunan diğer şahsın üzerlerinde yapılan aramada; 1 gram metamfetamin maddesi, 1 adet bong aparatı ele geçirilerek şahıslar hakkında 'Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul etmek veya Kullanmak' suçundan yasal işlem yapıldı. 12 yıl hapis cezası ile yakalanan şahıs ise çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Gölpazarı Açık Cezaevi'ne teslim edildi. - BİLECİK