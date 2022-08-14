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Ani bastıran dolu ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Ani bastıran dolu ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi Cadde su altında kaldı, araçlar ilerlemekte güçlük çektiBİLECİK Bilecik'in Bozüyük ilçesinde aniden bastıran dolu ve sağanak yağış nedeniyle cadde ve alt geçit suyla doldu.

Ani bastıran dolu ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Cadde su altında kaldı, araçlar ilerlemekte güçlük çekti

BİLECİK Bilecik'in Bozüyük ilçesinde aniden bastıran dolu ve sağanak yağış nedeniyle cadde ve alt geçit suyla doldu.

İlçede akşam üstü başlayan ve giderek etkisini gösteren ani yağış, cadde ve sokakları göle dönmesine sebep oldu. Yollardan geçen araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Bazı araçlar yolda kalırken, yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşlar ise güçlük çekti. Bir yayanın yolun karşısına geçemeyince imdadına yoldan geçen iş makinesi operatörü yetişti. İş makinesinin içine bindiren operatör, yayayı ara sokakta indirdi. Diğer yandan yayaların kullandığı alt geçit ise sular altında kaldı. Bozüyük Belediyesinde görevli ekipler şerit çekerek alt geçidi kapatırken, su tahliyesi çalışmalarına başladı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise yol üstünde dükkanların içerisine girerek, bazıları da duraklara kaçarak ıslanmaktan kendilerini korumaya çalıştılar. Yaklaşık yarım saat süren yağışın ardından ilçe normale döndü.

Öte yandan ceviz büyüklüğünde yağan dolu tarım arazilerinin büyük zarara yol açtı.

İhlas Haber Ajansı / Soner Çelik - 3. Sayfa

Hisarcık Bilecik Bozüyük su 3. Sayfa Haberler

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