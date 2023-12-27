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Beylikdüzü'nde Sanayi Sitesinde Yangın Çıktı

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Beylikdüzü'nde bulunan bir sanayi sitesindeki boya üretimi yapılan işyerinde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Beylikdüzü'nde bulunan bir sanayi sitesindeki boya üretimi yapılan işyerinde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, saat 21.00 sıralarında Yakuplu Mahallesi Birlik Caddesi'nde bulunan sanayi sitesinde meydana geldi. 3 katlı binanın üçüncü katındaki boya üretimi yapılan bir işyerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İşyerinden yoğun duman yükselmesi üzerine ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürülürken olayda ölen ya da yaralanan olmadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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