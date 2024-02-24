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Beylikdüzü D-100 Güney Yolunda Sürücüler Arasında Tartışma

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Beylikdüzü D-100 Güney Yol Hasırcılar mevkii üzerinde birbirlerini sıkıştırarak ilerleyen ve camdan sarkarak tartışan 2 sürücü polis ekipleri tarafından yakalandı. Sürücülere toplam 7 bin 152 lira para cezası uygulanırken, haklarında adli işlem başlatıldı.

Beylikdüzü D-100 Güney Yol Hasırcılar mevkii üzerinde birbirlerini sıkıştırarak ilerleyen ve camdan sarkarak tartışan 2 sürücü polis ekipleri tarafından yakalandı. Sürücülere toplam 7 bin 152 lira para cezası uygulanırken, haklarında adli işlem başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Beylikdüzü D-100 Güney Yol Hasırcılar Mevkii üzerinde 21 Şubat'ta iki aracın seyir halindeyken trafiği tehlikeye düşürdüğünü belirledi. Görüntülerde, 33 AED 880 ve 33 VV 2277 plakalı araç sürücülerinin birbirini sıkıştırdığı, araçlardan birinin camından sarkan şahsın, önüne kıran diğer araca eliyle vurmaya çalıştığı görüldü. Görüntüleri incelemeye alan polis ekipleri, plakalardan şahısların kimlik bilgilerinin H.H.D. ve E.Y. olduğunu tespit etti. Şahıslara, "trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek" suçundan bin 506'şar lira, "önlerinde giden araçları yönetmelikte belirtilen güvenli ve yeterli bir mesafeden izlememek" suçundan 690'ar lira, "trafiği tehlikeye düşürecek şekilde ani yavaşlama" suçundan 690'ar lira ve "karayollarında saygısız davranışlarda bulunarak araç sürmek" suçundan 690'ar lira olmak üzere toplam 7 bin 152 lira para cezası kesildi.

Öte yandan, şahıslara, "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Beylikdüzü Hasırcılar 3.Sayfa Güncel Haberler

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