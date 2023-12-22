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Bayrampaşa'da Polis ve Bekçilerle Kafe Çalışanları Arasında Arbede

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Bayrampaşa'da bir kafede huzur denetimi için bulunan polis ve bekçilerle kimlik istenince tepki gösteren bir şahıs arasında arbede çıktı. Olayda 2 polis ve 1 bekçi yaralanırken, 5 kişi gözaltına alındı.

Bayrampaşa'da huzur denetimi için bir kafeye giren polis ve bekçilerle, kimlik istenince tepki gösteren şahıs arasında arbede çıktı. Kafede çalışanlarının saldırdığı 2 polis ile 1 bekçi yaralanırken, 5 kişi gözaltına alındı. O anlar ise kameraya yansıdı.

Olay, salı akşamı 22.40'ta Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerinde bulunan bir kafede meydana geldi. İddiaya göre İstanbul genelinde yapılan huzur denetimi kapsamında polis ve bekçiler bir kafeye girdi. Polislerden biri kafede oturan T.G.'den kimlik istedi.

Polis memuru ve çalışan arasında tartışma yaşandı

Bir süre cüzdanından kimlik çıkarmakla uğraşan T.G. iddiaya göre polise tepki göstererek küfür etti. Polis memuruyla kendisine küfür eden T.G. arasında arbede çıktı. Diğer polisler de olaya müdahale etmek istedi. Bu sırada koşarak merdivenlerden inen bir çalışan, bekçilerden birine tekme attı. Polis biber gazı ile kafe çalışanlarına müdahale etti. O anlar ise kameraya yansıdı. Görüntülerde kimlik istenen şahsın el kol hareketleri yaptığı ve kafede bulunanların güvenlik güçlerine saldırdığı görülüyor.

Olaylarda 2 polis memuru ile 1 bekçi yaralandı

Olayın ardından T.G. ile birlikte kafede bulunan E.G. (22), M.G. (18), R.G. (26), F.G. (33) görevli memura mukavemet suçundan gözaltına alındı. İşlemleri için emniyete götürülen şüphelilerin çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 5 kişi, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bayrampaşa İstanbul Güvenlik Güvenlik Kamerası Gözaltı Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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