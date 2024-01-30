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Batman'da eş zamanlı kaçakçılık operasyonu: 13 gözaltı

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Batman'da polis ekiplerinin kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda silah, kaçak sigara ve uyuşturucu ele geçirildi.

Batman'da eş zamanlı kaçakçılık operasyonu: 13 gözaltı

BATMAN - Batman'da polis ekiplerinin kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Batman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.

13 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda; 4 şarjör ve 122 mermisi ile birlikte 1 uzun namlulu kalaşnikof silah, 2 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek ve bunlara ait mermi, 1 pala olarak isimlendirilen kesici alet, 18 kaçak cep telefonu, 6 bin 455 paket kaçak sigara, 81 adet kaçak elektronik sigara bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyet işlemleri sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Batman Güvenlik Uyuşturucu Gözaltı Operasyon Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

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