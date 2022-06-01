Başkentte silahlı kavga... Polise aldırış etmeden peş peşe ateş ettiler - Haberler

Başkentte silahlı kavga... Polise aldırış etmeden peş peşe ateş ettiler

ANKARA - Ankara'nın Pursaklar ilçesinde iki grup arasında pompalı tüfek de kullanılan kavga yaşandı. Şahısların polis otosuna aldırış etmeden birbirlerine ateş etmesi dikkatlerden kaçmadı.

Alınan bilgiye göre, Pursaklar ilçesi Belediye Caddesi'nde yaşanan kavgada iki grup arasında kavga yaşandı. Kavgada pompalı tüfek de kullanıladı. Kavgaya karışan bir tarafın otomobil ile olay yerinden uzaklaşması ile gerginlik sona erdi.