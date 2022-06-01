Başkentte silahlı kavga... Polise aldırış etmeden peş peşe ateş ettiler - Haberler

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Başkentte silahlı kavga... Polise aldırış etmeden peş peşe ateş ettiler

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Başkentte silahlı kavga... Polise aldırış etmeden peş peşe ateş ettiler Ankara'nın Pursaklar ilçesinde iki grup arasında pompalı tüfek de kullanılan kavga yaşandı.

Başkentte silahlı kavga... Polise aldırış etmeden peş peşe ateş ettiler

ANKARA - Ankara'nın Pursaklar ilçesinde iki grup arasında pompalı tüfek de kullanılan kavga yaşandı. Şahısların polis otosuna aldırış etmeden birbirlerine ateş etmesi dikkatlerden kaçmadı.

Alınan bilgiye göre, Pursaklar ilçesi Belediye Caddesi'nde yaşanan kavgada iki grup arasında kavga yaşandı. Kavgada pompalı tüfek de kullanıladı. Kavgaya karışan bir tarafın otomobil ile olay yerinden uzaklaşması ile gerginlik sona erdi.

İhlas Haber Ajansı / Gökşen Efe - 3. Sayfa

Pompalı Tüfek Pursaklar Ankara kavga 3. Sayfa Haberler

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