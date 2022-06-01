Başkentte silahlı kavga... Polise aldırış etmeden peş peşe ateş ettiler - Haberler

Başkentte silahlı kavga... Polise aldırış etmeden peş peşe ateş ettiler
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Başkentte silahlı kavga... Polise aldırış etmeden peş peşe ateş ettiler Ankara'nın Pursaklar ilçesinde iki grup arasında pompalı tüfek de kullanılan kavga yaşandı.
Başkentte silahlı kavga... Polise aldırış etmeden peş peşe ateş ettiler
ANKARA - Ankara'nın Pursaklar ilçesinde iki grup arasında pompalı tüfek de kullanılan kavga yaşandı. Şahısların polis otosuna aldırış etmeden birbirlerine ateş etmesi dikkatlerden kaçmadı.
Alınan bilgiye göre, Pursaklar ilçesi Belediye Caddesi'nde yaşanan kavgada iki grup arasında kavga yaşandı. Kavgada pompalı tüfek de kullanıladı. Kavgaya karışan bir tarafın otomobil ile olay yerinden uzaklaşması ile gerginlik sona erdi.
İhlas Haber Ajansı / Gökşen Efe - 3. Sayfa