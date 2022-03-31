Başkent'te depo yangınında alevler göğe yükseldi

SİNCAN, ANKARA (İHA) - Ankara'nın Sincan ilçesinde bir binanın alt katında bulunan depo yandı.

Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Plevne Mahallesi Yalı Caddesi'nde bir binanın alt katında bulunan depoda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler göğe yükselirken, bina sakinleri itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen Sincan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması ile söndürülen yangında maddi hasar meydana geldi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa