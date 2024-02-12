Başakşehir'de Tehlikeli Düğün Konvoyu

Başakşehir'de trafiği yavaşlatıp makas atan düğün konvoyu, diğer araçların geçişine izin vermeyerek yola devam etti. Camlardan çocukların da sarktığı düğün konvoyunun tehlikeli eğlencesi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Hafta sonu Başakşehir Olimpiyat Stadı yolunda seyir halinde olan düğün konvoyu, tehlikeli hareketlerde bulundu. Trafikteki diğer araçların kendi önlerine geçmesine izin vermeyen konvoydaki bazı araçlar, zaman zaman makas atarak tehlikeli hareketlerde de bulundu. Çocukların camlardan sarktığı tehlikeli düğün konvoyu, aynı yolu kullanan ve güçlükle ilerleyen başka bir sürücü tarafından görüntülendi. - İSTANBUL