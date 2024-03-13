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Başakşehir'de ön kaldırarak trafiği tehlikeye düşüren sürücülere ceza yağdı

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Başakşehir'de ön kaldırarak trafiği tehlikeye düşüren sürücülere ceza yağdı Başakşehir'de tehlikeli hareketler yapan motosiklet sürücüsünün ehliyetinin olmadığı tespit edildi Başakşehir'de trafiği yavaşlatan ve tek teker üzerinde tehlikeli şekilde yolculuk yapan motosiklet sürücüleri sivil...

Başakşehir'de ön kaldırarak trafiği tehlikeye düşüren sürücülere ceza yağdı

Başakşehir'de tehlikeli hareketler yapan motosiklet sürücüsünün ehliyetinin olmadığı tespit edildi

İSTANBUL - Başakşehir'de trafiği yavaşlatan ve tek teker üzerinde tehlikeli şekilde yolculuk yapan motosiklet sürücüleri sivil trafik ekipleri tarafından tespit edildi. Tespit edilen sürücülerden birisinin ehliyetinin de olmadığı tespit edildi. Sürücülere toplamda 73 bin 301 TL para cezası yazılırken bir motosiklet trafikten men edildi.

Başakşehir Bahçeşehir'de akan trafiği yavaşlatarak akrobasi hareketleri yapan motosiklet sürücüleri Sivil Trafik Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından tespit edildi. Tesit edilen M.A., M.C.C., M.A.G., O.Z. yakalanarak polis merkezine götürüldü. Tespit edilen şahıslardan M.A.G. 'nin motosikleti plakasız kullandığı ve ehliyetinin olmadığı tespit edildi. 19 ADD 653 plakalı motosiklet trafikten men edilerek otoparka çekilirken 4 sürücüye toplamda 73 bin 301 TL ceza kesildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Başakşehir 3.Sayfa Haberler

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