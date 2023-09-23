Bartın'da Otomobilin Önüne Ayı Çıktı

Bartın'ın Ulus ilçesinde seyir halinde olan bir otomobilin önüne ayı çıktı. Ayı, aracın önünde bir süre koştuktan sonra ormanlık alana girerek kayboldu.

Bartın'ın ulus ilçesindeki bir köy yolunda seyir eden otomobilin önüne ayı çıktı. Bir süre otomobilin önünde koşan ayı, ormanlık alana girerek ortadan kayboldu.

Ulus ilçesine bağı Kumluca beldesi Kirsinler köyünün girişinde seyir eden bir otomobilin önüne ayı çıktı. Ayı bir süre aracın önünde koşarken, araçta bulunanlar ise korna çalarak ve bağırarak ayıyı yoldan ormanlık alana doğru kaçması için çaba gösterdiği dikkat çekti.

Yaklaşık metrelerce otomobilin önünde koşan ayı, bulduğu bir alandan ormana girerek gözden kayboldu - BARTIN