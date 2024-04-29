Bartın'da Kalp Krizi Sonucu Vefat Eden Kişi Caddede Ölü Bulundu

Bartın'da caddede ölü bulunan Bayram Uzunay'ın geçirdiği kalp krizi sonucu vefat ettiği belirlendi.

Edinilen bilgiye Bartın'ın Şadırvan Caddesi'ndeki kaldırımda dün akşam 22: 30 sıralarında hareketsiz yatan bir kişiyi görenler 112 ekiplerini aradı. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri tarafından öldüğü belirlenen kişinin 45 yaşındaki Bayram Uzunay olduğu tespit edildi. Yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırılan Bayram Uzunay'ın il belirlemelerde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını kaybettiği öğrenildi. Yalı bölgesinde cam duvar inşaatında işçi olarak çalıştığı öğrenilen Bayram Uzunay'ın, çarşıda gezerken kalp krizi geçirdiği belirtildi.

Otopsi ve diğer işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Uzunay'ın cenazesi, öğle namazınI müteakiben Tarlaağzı Mezarlı'nda defnedileceği kaydedildi. - BARTIN