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Bandırma'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıslar Tutuklandı

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde uyuşturucu kullandığı ve ticareti yaptığı tespit edilen şahıslar tutuklandı. Şahısların üzerinden uyuşturucu madde ve para ele geçirildi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde uyuşturucu kullandığı ve ticareti yaptığı tespit edilen şahıslar tutuklandı.

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri devriye görevi sırasında 17 Eylül Mahallesi Gençlik Caddesi'nde durumundan şüphe ettiği şahısları durdurarak kontrol yaptı. Yapılan kontrol sonucunda şahısların üzerinden 0.47 gram metamfetamin maddesi ve 1 adet payp elde edildi. Ekipler tarafından olayın ardından geniş çaplı başlatılan çalışmada Erdek'te ikamet eden S.M (27) ve kız arkadaşı E.Y (40) isimli şahısların Bandırma'ya gelerek birlikte M. B. (37) isimli şahısla buluştukları ve bir miktar uyuşturucu maddeyi birlikte kullandıkları tespit edildi. Daha sonra şahısların bin lira karşılığı almış oldukları madde ile birlikte sokağa çıkmaları anlaşılması üzerine ekipler üzerlerinde yaptığı aramada uyuşturucu madde ile birlikte yakaladı. Uyuşturucu ticaretinden elde edildiliği değerlendirilen bin lira paraya el konuldu. Yapılan işlemler sonucunda adliyeye sevk edilen şüphelilerden E. Y. ve M. B. "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Ticareti Balıkesir Bandırma Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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