Bandırma'da Hırsızlık Zanlısı Çatı Katında Yakalandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinin Sunullah Mahallesi'nde, hırsız, polisin takibi sonucu çatı katında yakalandı.

Bir ikametten hırsızlık ihbarı üzerine, emniyet güçleri hızla olay yerine sevk edildi. Ekipler, titiz bir çalışma sonucunda hırsızlık zanlısını kısa süren bir takibin ardından yan binanın çatısında saklanırken yakaladı.

Yakalanan şüpheli üzerinde yapılan aramada, çalıntı para ve banka kartları ele geçirildi, F.T. olarak belirlenen 28 yaşındaki şüpheli, gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi. Şüpheli F.T(28) isimli şahıs gözaltına alınarak çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - BALIKESİR