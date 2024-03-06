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Bandırma'da Banka Kartı Çalma Olayında Şüpheli Yakalandı

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde araç içerisindeki banka kartını çalarak karttan 58.300 lira çeken şahıs kısa sürede yakalandı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde araç içerisindeki banka kartını çalarak karttan 58.300 lira çeken şahıs kısa sürede yakalandı.

Bandırma, 17 Eylül Mahallesi, Fabrika Sokak üzerine aracını park eden S.A isimli şahıs, sabah saatlerinde aracını kontrol ettiğinde araç içerisinde bulunan banka kartı ve banka kartını şifresinin yazılı olduğu kağıdın olmadığını gördü.

Polise başvuran S.A'yla birlikte hareket eden Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Görevlileri, araç içerisine giren ve araç içerisinde bulunan karttan toplamda 58.300? parayı çeken şüpheli E.K. (23) isimli şahsı kısa sürede yakaladı.

Gözaltına alınan E.K. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Balıkesir Bandırma Banka Güvenlik Yakalama Hırsızlık Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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