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Balıkesir'de yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı şahıs hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Balıkesir'de yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı şahıs hayatını kaybetti

Balıkesir'de yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı şahıs hayatını kaybetti Balıkesir'in Edremit ilçesinde bölünmüş yoldan yolun karşıya geçmek isteyen yaya otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Balıkesir'de yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı şahıs hayatını kaybetti

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde bölünmüş yoldan yolun karşıya geçmek isteyen yaya otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesi Balıkesir Edremit yolunun Edremit ilçe girişi yakınlarında İ.Y. yönetimindeki 17 YD 926 plakalı araç bölünmüş yolda kaldırımdan refüje geçmek isteyen yaya Halil Taşçı'ya çarptı. Kazada Taşçı olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın olduğu yere yaklaşık 100 metre mesafede bir yaya üst geçidi olduğu gözlendi. Sürücü İ.Y. Polis tarafından gözaltına alınırken Halil Taşçı'nın cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Konuyla ilgili Edremit Nöbetçi Savcılığı bölgede inceleme yaparak soruşturma başlattı. Kaza nedeniyle karayolunun bir şeridi yaklaşık 2 saat trafiğe kapatıldı. Yol iki şeritten kontrollü olarak ulaşıma açık tutuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Balıkesir Edremit 3. Sayfa Haberler

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