Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheliden Birisi Tutuklandı
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Balıkesir'in Susurluk ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, F.D'nin uyuşturucu sattığı bilgisine ulaştı ve yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi. F.D serbest bırakılırken, diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor.
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, F.D'nin uyuşturucu sattığı bilgisine ulaştı.
Zanlının evinde yapılan aramalarda 6 gram metamfetamin, uyuşturucu içiminde kullanılan 2 payp, 18 gram kenevir tohumu ve 8,70 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan F.D, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Ayrıca, hakkında arama kararı bulunan 2 zanlıdan S.B. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, V.D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.