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Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheliden Birisi Tutuklandı

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, F.D'nin uyuşturucu sattığı bilgisine ulaştı ve yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi. F.D serbest bırakılırken, diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor.