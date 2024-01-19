Balıkesir'de Kaçak Balık Taşıyan Kişiye Yüksek Cezai İşlem

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, avlanması ve nakli yasak olan türlere ait 3 ton 190 kilogram balığı soğutucu kasalı araçla taşıyan kişiye 36 bin 736 lira para cezası verildi.

Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları E.G'nin Öğretmenler Mahallesi'nde soğutuculu araçla kaçak olarak balık taşıdığı bilgisini aldı. Bunun üzerine TCSG-6 Sahil Güvenlik Kontrol Timi, Burhaniye Emniyet Müdürlüğünün desteğiyle düzenlediği operasyonda, aracın kasa bölümünde, yakalanması ve nakli yasak olan 260 kilogram ağırlığında 7 mavi yüzgeçli orkinos, avlanılabilir asgari boy altı olan 330 kilogram 57 kılıç balığı ile nakil belgesi olmayan 2 ton 600 kilo karışık cinste su ürünü ele geçirdi. E.G.'ye, Su Ürünleri Kanunu gereğince 36 bin 736 lira idari para cezası uygulandı.

Yaklaşık 590 kilogram su ürünü, el konularak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi. - BALIKESİR