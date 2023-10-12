Bakırköy'de Yaşlı Kadınları Dolandıran Şahıs Kaydedildi

Bakırköy'de yaşayan yaşlı kadınları oğlunun arkadaşı olduğunu söyleyip kandıran dolandırıcı kapı kapı geziyor. Polis ekipleri ise şahıs hakkında arama çalışmalarını sürdürürken bir kadından 10 bin lira aldığı anlar ise evde bulunan kamerayla saniye saniye kaydedildi.

Bakırköy Yeşilköy'de geçtiğimiz gün Nevin T.'ye (77), öz oğlu Servet T. gibi kendisini arayan dolandırıcının kapıya gelen arkadaşına 50 bin TL teslim etmişti. Nevin T. sesinden şüphelendiği şahsın 'Nezle oldum anne' yalanına kanmıştı. Florya'da yaklaşık bir ay önce Müjgan Ç.'nin de (90), benzer bir yöntemle dolandırıldığı ortaya çıktı. Eve kolonya ikramı ile giriş yapıp yaşlı kadının 10 bin TL'sini alıp kayıplara karışan şahısın görüntüleri Nevin T.'nin fiziksel tarifine uyması dikkat çekti.

Florya'da yaklaşık bir ay önce kendisini oğlunun arkadaşı olarak tanıtan dolandırıcı, Müjgan Ç.'nin kapısına gelip çalan telefonu 'oğlun konuşmak istiyor' diyerek yaşlı kadına verdi. Konuştuğu şahsı oğlu sanan yaşlı kadın ise İzmir'de yaşayan ve paraya ihtiyacı olduğunu söyleyen dolandırıcının yalanına kandı. Yaşlı kadın, 'altının da var mı?' sorusuna ise 'yok' yanıtını verdi. Evde bir süre oyalanan şahıs yaşlı kadınla muhabbet ettikten sonra evden çıkarak kayıplara karıştı. Siyah şapkalı ve maskeli dolandırıcıya kolonya ikram ederek eve alan yaşlı kadın 10 bin lira birikmiş parasını elleri ile dolandırıcıya teslim etti. Kısa süre sonra dolandırıldığını anlayan Müjgan Ç., Şenlikköy Polis Merkezi Amirliği'ne suç duyurusunda bulundu. Polis ekipleri benzer yöntemle yaşlı kadınların kabusu olan sahte arkadaş rolündeki dolandırıcıyı arama çalışmalarını sürdürüyor.

O anlar ev içi kameralarına da anbean yansıdı

Şüpheli şahıs, girdiği evde yaşlı kadından parayı aldığı anlar kameralara yansıdı. Görüntülerde, yaşlı kadınla sohbet ettiği daha sonra parayı alarak evden çıktığı görüldü. - İSTANBUL